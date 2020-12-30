الأوقاف: قرار غلق «النور» رسالة رادعة لعمال المساجد والمصليين

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف، إن القرارات التي خرجت من وزارة الأوقاف، أمس، بغلق عدد من المساجد التي لا يلتزم فيها المصلون بالكمامات ولا الإجراءات الاحترازية، رسالة مزودجة مبعوثة أولا للعاملين بالأوقاف، عبارة عن ردع وزجر بضرورة الالتزام بالإجراءت الوقائية، وثانيا لرواد المساجد والمصليين، الذين نخشى عليهم أن يصابوا بعدوى أو ينقلوا عدوى أو يكونوا سببا في إغلاق مسجد، بيت من بيوت الله تقام فيه العبادة، موضحا أنها كانت رسالة قوية من وزير الأوقاف، لأن مسجد النور الذي أغلق، من أكبر مساجد مصر، وحينما يحدث ذلك مع هذا المسجد، فالرسالة ستصل إلى كل كفر ونجع وبيت في مصر.

السبب كان عدم الالتزم بالإجراءات من بعض رواد المسجد

وأضاف «طايع»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم من برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، فمسجد النور كان السبب في اغلاق، هو عدم تطبيق الإجراءت الإحترازية، من بعض رواد المسجد وليس جميعهم، لافتا أنه كان من الضروي أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع، حتى ندرك حجم الجائحة التي نمر بها، ويكون لدينا الاستعداد الكافي لها، فالتزام الجميع بالإجراءات هذا لمصلحتك ولمصلحة بيوت الله.

دور المناسبات لم تفتح منذ تعليق العمل بها

أوضح أن دور المناسبات تدار بشكل مركزي وبشكل لا مركزي، فمركزيا من القاهرة لدينا تعميم ومتابعة لجميع دور المناسبات سواء كانت أفراح أو أحزان، والحقيقة الجميع حقق الغلق تماما، ولم يفتح دار مناسبات على مستوى جمهورية مصرية العربية تابعة لوزارة الأوقاف أو ملحقة بالمسجد وإشراف الأوقاف عليها، فنحن نراهن على هذا ونؤكد أن الجميع التزم بذلك، مشددا منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد مارس الماضي، ومنذ أن تم تعليق العمل بدور المناسبات، ولم تفتح دار مناسبات تابعة لوزارة الأوقاف إطلاقا، ولم نرصد أية مخالفة لذلك، وأي دار مناسبات قد يرى البعض أنها فتحت في الفترة الأخيرة، فقد تكون بنسبة كبيرة دار مناسبات غير تابعة لوزارة الأوقاف وتتبع أي جهة أخرى.