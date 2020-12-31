15 إجراء على قائمة محظورات الأوقاف لمنع غلق المساجد.. تعرف عليها

تشهد وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها، وذلك في ظل تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا مع الموجة الثانية ودعوات غلق دور العبادة، حيث أكدت الأوقاف أنه لا صدور قرار كلي بغلق المساجد وأن هذا القرار حال صدوره لن يكون منها، بل سيكون من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

الغلق الجزئي مصير المساجد غير الملتزمة بالإجراءات

ووضعت الوزارة عدة إجراءات لمواجهة الأزمة، مؤكدة أنه عدم الالتزام بها داخل المسجد سيؤدي إلى الغلق الجزئي، حيث أصدرت الوزارة تفويض لمديري المديريات بإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

ووضعت وزارة الأوقاف 15 إجراء لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد والذي يؤدي عدم الالتزام بها إلى الغلق، جاءت كالتالي:

- الكمامات، حيث يجب علي مرتادي بيوت الرحمن ارتداء الكمامة ودعت الوزارة أئمة المساجد لمنع استقبال أي مصلي دون كمامة

- المصلى الشخصي، ويعد ثاني أبرز قرارات الأوقاف الاحترازية، حيث يحضر كل شخص مصلى شخصي معه.

- غلق أماكن الوضوء وحذرت الوزارة من فتحها باعتبارها إمكان قد تؤدي لانتشار للفيروس.

- إغلاق حمامات المساجد، وغلق البوابات المؤدية إليها.

- غلق الأضرحة في مساجد آل البيت ومنع التقرب منها والتمسح بها، بل غلق كل الأبواب المؤدية إليها.

- غلق مكاتب المساجد الكبرى ومنع فتحها في ظل انتشار فيروس كورونا.

- ممنوع إقامة الدروس والندوات والفاعليات داخل المساجد، بالمساجد اليوم لأداء الصلاة فقط في ظل هذا الوباء.

- عدم زيادة مدة خطبة الجمعة عن 10 دقايق وضرورة الالتزام بمحتوى الخطبة الموحدة.

- مراعاة علامات التباعد وضرورة التأكيد عليها من قبل العاملين بالمسجد، وعدم تقارب الصفوف في ظل كورونا.

- تجنب المصافحات والمكوث الفترة طويلة داخل المساجد، كذلك يفضل أداء صلاة النوازل بالبيوت.

- عدم ترك مفاتيح المساجد في يد أحد الأفراد الغير مسئولين عن المسجد، وحال حدوث ذلك سيتم توقيع جزاء ضد القائمين علي هذا الأمر.

- فتح المسجد قبل الآذان بعشر دقايق وغلقه بعد أداء الصلاة بعشر دقائق.

- تواجد امام المسجد او المفتش، أو العاملين بالمسجد للتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- ممنوع منعا باتا إقامة أي مناسبات اجتماعية داخل المساجد كعقد القران وخلافه.

- ممنوع إقامة صلاة الجنازة بالمساجد المغلقة أو إحضار الجثمان خلال الصلوات.