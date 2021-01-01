مصدر بجامعة كفر الشيخ: أسرة أستاذ الإعلام المتوفي أخرجته من المستشفى

أكدت مصادر بجامعة كفر الشيخ، ومديرية الصحة عدم صحة ما جرى تداوله بشأن تعرض الدكتور السيد خضير، المدرس بقسم الإعلام في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، المقيم بإحدى قرى محافظة الغربية، للإهمال داخل مستشفى قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ، ورفض مستشفى كفر الشيخ الجامعي استقباله، ووفاته متأثرا بإصابته بكورونا.

ووفقا لمصدر مسؤول، استقبل مستشفى قلين المركزي، الدكتور السيد خضير، قادما من منزله، في حالة صعبة، حيث تبين أنه يعاني من نقص الأكسجين في الدم بنسبة كبيرة، وجرى وضعه في الرعاية المركزة داخل المستشفى، والاتصال بغرفة تنسيق حالات كورونا لنقله لمستشفى العزل، إلا أنه بعد قرابة الـ3 ساعات تدهورت حالته، مقابل إصرار أسرته على خروجه من المستشفى.

وأضاف المصدر، لـ« الوطن»، أنه جرى الاتصال بغرفة تنسيق نقل حالات مصابي كورونا، ووضعه ضمن الحالات الحرجة والتنسيق له إلا ان الرعايات المركزة بمستشفيي العزل ببلطيم وسيدي غازي مكتملة العدد، كما أن قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي أيضاً مكتمل العدد، إلا ان الدكتور عبد الرازق دسوقي، أمر بتوفير غرفة له، وجرى توفير غرفة عقب وفاة إحدى الحالات، ولكن أسرته صممت على خروجه من قلين على الرغم من توفير الرعاية له وفق إمكانيات المستشفى، وجرى نقل استاذ الجامعة عبر سيارة إسعاف، إلا انه توفى قبل وصوله.

وأوضح المصدر، أن أحد الأطباء رافق الدكتور سيد خضير عقب إصرار أهله على نقله، لكنه توفى أثناء تحويله من قلين لمستشفى الجامعة، خارج المستشفيين، على الرغم من أن أطباء قلين حذروا من نقله، مشيراً إلى أن استقبال المرضى المصابين بالفيروس يخضع لقواعد، أهمها أنه لا يمكن إخراج مريض لازال يحتاج للرعاية وإيداع آخر مكانه، ولا يمكن المغامرة بصحة شخص على حساب آخر.

مصدر: توفى في الإسعاف قبل وصوله للمستشفى

من جهتها نعت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وفاة الدكتور السيد خضير، وقالت في بيان لها: « بمزيد من الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة فقيدنا المغفور له بإذن الله تعالى الاخ والزميل الانسان الخلوق الوطني المحترم الدكتور السيد رمضان المرس بقسم الاعلام بكلية التربية النوعية، ولا يسعني إيذاء ما أصابنا إلا أن أتقدم لاسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة بصادق المواساة».

وأضاف بيان عميد كلية التربية النوعية: « تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان ،لا شيء أصعب من فقدان عزيز لنا، ولا يوجد كلمات تعبر عما في داخلي، ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره ، يارب أعلم أن الموت حق لا مفر منه، رحل دكتور السيد وانت أرحم به منا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه واغفر له واجبرنا يارب فلا إله إلا أنت سبحانك، وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

وكان محمد، نجل الدكتور المتوفي، دوّن استغاثة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرئيس جامعة كفر الشيخ لتوفير سرير رعاية مركزة لوالده داخل الجامعة، في الوقت الذي كانت تسعى فيه الجامعة لتوفير سرير، لكن وفقاً لمصدر لا يمكن قبول مريض دون وجود سرير في الرعاية، ولا يمكن إخراج حالة لوضع آخرى.