رد مليون و250 ألف جنيه لأصحاب هواتف محمولة اشتكوا من رسائل مزعجة

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددا من الشكوى بسبب ارتفاع أسعار الفواتير، فقرر الجهاز دراسة الشكوى، وكان نتاج هذه الدراسة أنه تم إشراك المواطنين في الخدمات دون علمهم فقرر الجهاز رد 1.25 مليون جنيه لنحو 250 ألف عميل تقدموا بشكوا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال آخر 6 اشهر، بسبب اشتراكهم في خدمات دون موافقتهم.

وبحسب حسام الجمل الرئيس التفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق الكود المختصر المجاني «*155#» للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

وتابع الجمل: «يأتي هذا الإجراء بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتي تتضمن الاشتراك دون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجانا، وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده».

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس الأول عن، توقيع ثلاث اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز، مع شركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

تطوير البنية التحتية والمعلوماتية

وبدأت وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية في مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد لدعم البنية التحتية المعلوماتية مما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أدت إلى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل إلى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية في نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الإلكترونية لطلبة أولى ثانوي.