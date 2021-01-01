«مستثمري السياحة»: أردنيون ولبنانيون جاؤوا لقضاء رأس السنة بشرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ ليلة رأس السنة سجلت نحو 20%، لافتا إلى أن أكثر من 98% من السياح الذين تواجدوا بالمدينة خلال تلك الليلة من الأجانب، فيما تواجد المصريون بأعداد قليلة.

وأضاف عبداللطيف، لـ«الوطن»، أن ظروف جائحة كورونا أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية المصرية خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة وأعياد الميلاد، واصفا نسب الإشغالات خلال تلك الفترة بالأضعف خلال الـ 20 سنة الماضية.

وأشار عبداللطيف إلى أن هناك العديد من الرحلات وصلت لشرم الشيخ قبل ليلة رأس السنة بيومين لقضاء تلك المناسبة بمصر منها رحلة من الأردن و3 رحلات من رومانيا ورحلة واحدة من لبنان، إضافة إلى الرحلات المعتادة من أوكرانيا وصربيا، لافتا إلى أن العاملين بالقطاع السياحى يتوقعون أن تبدأ الحركة السياحية الوافدة لمصر فى العودة تدريجيا نهاية شهر مارس المقبل.

انتعاش فى رحلات «النيل كروز»

ومن جهته قال ثروت عجمى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن نسب الإشغال ليلة رأس السنة بالفنادق الثابتة كانت ضعيفة للغاية، فى مقابل زيادة كبيرة فى الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان.

وأضاف أن المواطنين المصريين أقبلوا بشكل جيد على رحلات «النيل كروز» خلال تلك الليلة، كما أن الرحلات اليومية الوافدة من الغردقة للأقصر شهدت أعدادا جيدة.

قرار إلغاء الحفلات لم يؤثر على توافد الأجانب

ومن جانبه، أوضح محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة تراوحت ما بين 20 إلى 25%، بزيادة نحو 10% عن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضى، موضحا أن إلغاء الحفلات الفنية والفعاليات برأس السنة أثر بالسلب على توافد أعداد من المصريين الذين كانوا يحضرون تلك المناسبات، فيما لم يؤثر هذا القرار على أعداد السياح الأجانب الوافدين، مشيرا إلى أن السياح الأوكران كانوا الأكثر تواجدا بفنادق الغردقة خلال تلك الليلة.