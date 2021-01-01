«الأرصاد»: طقس الغد معتدل على القاهرة وشديد البرود ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 2 يناير، بأن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء ومائل للدفء على شمال ودافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء، فيما عدا السواحل الشمالية يكون باردا، وتشهد البلاد غدًا السبت شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 14

مطروح 19 08

السلوم 20 09

سيوة 19 06

بورسعيد 22 15

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 21 12

نخل 19 04

نويبع 24 19

طابا 22 13

كاترين 18 03

الطور 23 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 09

المنيا 21 07

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 25 11

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 18

أبورماد 25 17

حلايب 24 19

رأس حدرية 25 18