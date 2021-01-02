مشروعات لتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء وتوشكي وشرق العوينات

تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من المشروعات في شبة جزيرة سيناء وبجنوب الوادى بمنطقة توشكى وشرق العوينات، لتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية، والتي يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

396 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات المساعيد

فى مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء، قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوقيع عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف، بقيمة قدرها ما يعادل (396.52 مليون جنيه مصري)، وعقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف سعة (4×40 م.ف.أ) بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري)

1.6 مليار جنيه إجمالي استثمارات المرحلة الأولى بسيناء

وجارى الانتهاء من إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف، بمحطة الشيخ زويد، من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف، وبطول 43 كم، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليار جنيه مصري، وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالي 1.640 مليار جنيه، يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

100 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية بمنطقة توشكى

وفى مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات التنمية الزراعية بجنوب الوادى بمنطقة توشكى تم توقيع عقد لتنفيذ شبكة الكهرباء الخارجية لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة توشكى، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه، شاملة الأعمال الاستشارية والتصميمات والإشراف والتنفيذ والتركيبات، وذلك كأولوية عاجلة للمرحلة الأولى لمشروع تنمية جنوب الوادى بمنطقة توشكى، بقدرة تصل إلى 50 ميجا فولت أمبير، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تنفيذ أعمال مدنية لاستصلاح 50 ألف فدان بمنطقة جبل الكامل

وفى مجال تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة لشرق العوينات، تم توقيع عقد لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م. م. العوينات الجديدة / جبل الكامل جهد 66 ك.ف.، باستخدام موصلات قطاع (ACSR) 2×380/50مم2 بنظام تسليم مفتاح لاستصلاح حوالى (50 ألف فدان) بمنطقة جبل الكامل تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية بتكلفة إجمالية حوالى 90 مليون جنيه مصري.

تلبية احتياجات الأمن الغذائي

وتقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتنفيذ العديد من شبكات الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات مع توسعة محطة توشكى جهد 220 ك.ف.، لتصبح جهد 500 ك.ف، والانتهاء من إنشاء الخط الكهربائى بنبان 3 / توشكى 500 جهد 500 ك.ف.، بطول 255 كيلو مترا، لتكون جاهزة خلال الشهور القادمة لتدبير التغذية الكهربائية لمنطقتى توشكى وشرق العوينات وذلك لتلبية احتياجات الأمن الغذائي.