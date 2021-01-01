«الأزهر» ينشر دعاء الدكتور أحمد الطيب لرفع وباء كورونا «فيديو»

نشرت مشيخة الأزهر الشريف، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهو يدعو الله لرفع وباء كورونا.

وقال الإمام الأكبر في دعائه: «اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك يا أرحم الرحمن، اللهم يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، نسألك أن تصلي على سيدنا ومحمد وعلي آل سيدنا محمد».

وأضاف شيخ الأزهر: «نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم»، مختتما دعائه بالصلاة على النبي، قائلا: «وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قال هذا الدعاء خلال كلمة له في بداية الموجة الأولى لفيروس كورونا، وأعادت المشيخة نشره مرة أخرى عبر صفحتها الرسمية، مع تصاعد الموجة الثانية للفيروس، وزيادة أعداد المصابين.

بيان هيئة كبار العلماء

يذكر أن هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أصدرت بيانا لها، أكدت خلاله أنه يجب شرعا الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية التي حددتها الجهات المختصة ويحرم مخالفتها، كذلك التباعد بين المُصلّين في الجماعات، وفي أثناء الاستماع إلى خطبة الجمعة.

وجاء البيان مع اشتداد ما يسمى بالموجة الثانية، التي تشير التقارير إلى أن الخطر الحقيقي له هو في سرعة انتشاره، وشدة تأثيره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراض، ولا يعلم أنه مصاب به، لكنه ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه.