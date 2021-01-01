افتتاح مسجد الدكتور «صلاح أبوزيد» بجامعة سوهاج الجديدة

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مسجد الدكتور "صلاح أبوزيد" بالجامعة الجديدة على مساحة ٣٠٠ متر وسعة ٤٠٠ مصلٍ.

حضر الافتتاح، الذي جرى اليوم، الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائبا رئيس الجامعة، والشيخ علي طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور صلاح أبوزيد، صاحب التبرع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بقرية الكوامل، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن تكلفة المسجد بلغت ٣ ملايين جنيه كتبرع من الدكتور صلاح أبوزيد عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، مشيراً إلى أن افتتاح المسجد يتزامن مع قرب الانتهاء من تسليم عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى متوازية مع خطة الدولة في التنمية والتطوير بكل مناحي الحياة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة الشعائر الدينية به، ومحذراً من التهاون في الأخذ بها، حتى لا يتغلغل الوباء في وطننا الحبيب.

وألقى الدكتور علي طيفور، خطبة الجمعة الأولى بالمسجد، مشددا على أهمية تطبيق تعليمات الرسول الكريم في هذه الأيام بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله وإخراج الزكاة والصدقات حتى يرفع الله البلاء عن العباد، مناشداً بأهمية المحافظة على النظافة الشخصية والتباعد المكاني وارتداء الكمامات خلال إقامة الشعائر المختلفة، متمنياً أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مصرنا العزيزة، ووجه شكر لرئيس الجامعة لإسناد المسجد لإشراف وزارة الأوقاف، وشكر مماثل لكل القائمين على إنشاء هذا المسجد الذي يعد بيتاً جديداً من بيوت الله.

من جانبه قال المهندس حسين محمدين، إن المسجد مقام على مساحة 300 متر مربع، ويسع لقرابة 400 مصلٍ من الرجال، وملحق به مكان للوضوء مجهز بعدد 6 دورات للمياه، وأمامه متسع كبير لإقامة الصلوات الرسمية في المناسبات الدينية المختلفة.

يذكر أن المسجد الجديد يعد الرابع على مستوى الجامعة بمقريها القديم والجديد، والثاني الذي يتم افتتاحه بعد مرور عام من افتتاح مسجد رجل الأعمال العربي المرحوم "شاهين ناصر طوار الكواري".