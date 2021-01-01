مصابا بكورونا.. وفاة مهندس بالإدارة الهندسية في كفر الشيخ

توفي المهندس الشاب «السعودي رياض عتمان» بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ الفقيد من العمر 41 عامًا، مقيم بعزبة عثمان التابعة لقرية دفريه مركز ومحافظة كفر الشيخ، توفي داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، بعد صراع مع الفيروس استمر قرابة الشهر، وتدهورت حالته داخل العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى تغسيله وتكفينه طبقًا للإجراءات الاحترازية وسيتم دفنه بمسقط رأسه عصر اليوم، كما سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم وفاة 4 أشخاص بالفيروس موزعين على عددا من المستشفيات.

بينما توفى الدكتور السيد خضير، أستاذ الإعلام التربوي، بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أثناء تحويله من مستشفى قلين المركزي لمستشفى كفر الشيخ الجامعي، إثر تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وبناءً على تصميم أهله بخروجه من المستشفى.

أكدت مصادر بجامعة كفر الشيخ، ومديرية الصحة عدم صحة ما جرى تداوله بشأن تعرض الدكتور السيد خضير، المدرس بقسم الإعلام في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، المقيم بإحدى قرى محافظة الغربية، للإهمال داخل مستشفى قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ، ورفض مستشفى كفر الشيخ الجامعي استقباله، ووفاته متأثرا بإصابته بكورونا.

ووفقا لمصدر مسؤول، استقبل مستشفى قلين المركزي، الدكتور السيد خضير، قادما من منزله، في حالة صعبة، حيث تبين أنه يعاني من نقص الأكسجين في الدم بنسبة كبيرة، وجرى وضعه في الرعاية المركزة داخل المستشفى، والاتصال بغرفة تنسيق حالات كورونا لنقله لمستشفى العزل، إلا أنه بعد قرابة الـ3 ساعات تدهورت حالته، مقابل إصرار أسرته على خروجه من المستشفى.

وأضاف المصدر، لـ« الوطن»، أنه جرى الاتصال بغرفة تنسيق نقل حالات مصابي كورونا، ووضعه ضمن الحالات الحرجة والتنسيق له إلا ان الرعايات المركزة بمستشفيي العزل ببلطيم وسيدي غازي مكتملة العدد، كما أن قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي أيضاً مكتمل العدد، إلا ان الدكتور عبد الرازق دسوقي، أمر بتوفير غرفة له، وجرى توفير غرفة عقب وفاة إحدى الحالات، ولكن أسرته صممت على خروجه من قلين على الرغم من توفير الرعاية له وفق إمكانيات المستشفى، وجرى نقل استاذ الجامعة عبر سيارة إسعاف، إلا انه توفى قبل وصوله.