جامعة المنصورة تغلق جميع أبوباها وتكتفي بفتح 4 فقط

قررت جامعة المنصورة إغلاق جميع أبوابها بداية من غد السبت، والاكتفاء بعدد 4 بوابات فقط مفتوحة، تنفيذا لقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاكتفاء باستكمال الفصل الدراسي الأول عن طريق الدراسة عن بعد.

وأصدرت جامعة المنصورة، بيانا هاما، أكدت فيه، أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المُستجد، وتماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والاكتفاء بالدراسة Online، وما يترتب عليه من تخفيض أعداد مرتادي الجامعة.

وبحسب بيان الجامعة الذي نشرته علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتم تحديد البوابات التالية فقط لدخول الجامعة، اعتبارا من السبت 2 يناير 2021م، وهي: بوابة شارع الجمهورية (أمام البارون)، وبوابة الجلاء، وبوابة توشكي، وبوابة القرية الأوليمبية.

وأهابت الجامعة بمنسوبيها الالتزام بهذا القرار حرصا على سلامة الجميع وحُسن سير العمل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد ثمن التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021.

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية والتحريرية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

- تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.

- وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.