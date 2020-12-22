جامعة المنصورة تمنح مصابي كورونا فرصة ثانية للامتحانات بعد أسبوعين

وافق مجلس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، على عقد امتحان فرصة ثانية بديلة للطلاب المقبول عذرهم المرضى من مجلس الكلية، بسبب جائحة كورونا، على أن يتم عقد الامتحان بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي، وينطبق نفس الإجراء على الامتحانات العملية.

جاء ذلك حلال انعقاد مجلس جامعة المنصورة لشهر ديسمبر 2020، وهو الاجتماع رقم 571 لمجلس الجامعة، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وحضور أعضاء المجلس.

وقرر مجلس جامعة المنصورة إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة «إعاقة حركية – مكفوفين – الصم والبكم بمختلف فئاتهم – طلاب الدمج» من أداء التربية العسكرية، وإعفاء طالبة بكلية التربية من تكلفة عملية زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة.

وأشاد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجهود أعضاء هيئة التدريس على المنصة الإلكترونية للجامعة، مؤكداً أنه تم رفع 164 ألف مادة تعليمية على المنصة الإلكترونية، وتم تسجيل 7.6 مليون مشاهدة للطلاب، مشيراً إلى انتظام سير العملية التعليمية داخل الجامعة.

واستعرض الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الاجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كما شدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل الكليات وأثناء امتحانات نصف العام الدراسي بالكليات العملية، وكلك بالنسبة للعاملين بمختلف القطاعات والإدارات.

وقام مجلس جامعة المنصورة، خلال اجتماعه اليوم، بتكريم الدكتورة أمينة شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق السابق، نظراً لبلوغها السن القانونية للمعاش، وللجهود التي بذلتها في تطوير الكلية خلال فترة توليها مسئولية عمادة الكلية.

ووافق المجلس على منح وتعيين عدد 43 عضو هيئة تدريس، منهم منح 8 أعضاء هيئة تدريس اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، ومنح 14 عضو هيئة تدريس اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد، وتعيين عدد 13 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، وتعيين عدد 8 بوظيفة زميل.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الأمور التنظيمية للقطاع، وعقد اتفاقية تعاون بين الجامعة، ممثلة فى كلية الصيدلة، وجامعة براونشفانغ التقنية بألمانيا، لتكون إطاراً للمشروع البحثي المقدم لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF)، وصندوق البحث المصري الألماني (GERE)، وإنشاء مكتب خدمات البحث العلمي بكلية التربية، وإنشاء مركز دراسات تراث العمارة والاستدامة بكلية الفنون الجميلة.