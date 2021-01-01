محافظ كفر الشيخ يتابع المشروع القومي لتبطين الترع لمنع هدر المياه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استمرار تبطين الترع التي تشهدها المحافظة، كتأهيل ترعة السيد البلاصي بالحدادي بطول 2600 م من طريق دمرو بمركز سيدي سالم حتى مصرف نمرة 8، وأعمال تبطين ترعة الحلافي بمركز ومدينة الرياض.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذا لتكليفات الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشددا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه جارِ العمل لتبطين 5 ترع بتكلفة إجمالية 47.900 مليون جنيه، وتأهيل 4 ترع بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، وجارِ طرح وترسية 23 عملية تأهيل الترع بدائرة المحافظة بتكلفة اجمالية 275.5 مليون جنيه.

وفي السياق، شهدت عددا من مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال رفع مخلفات، أعمال نظافة، وإزالة إشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإعادة تأهيل الأدوار العليا من الإسكان الإجتماعي بمركز ومدينة بلطيم.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة المختلفة لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، ورفع القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الفنار، ومنطقة المعسكرات، ورفع تراكم الأتربة والرمال، نتيجة الأجواء المناخية والطقس السيئ، وتم دفع سيارة لرفع وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة المختلفة، فتم رفع أكثر من 30 طن من القمامة والمخلفات.

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تابع الأعمال الجارية لتأهيل كافة الأدوار العلوية، التي وجه محافظ كفر الشيخ، بإعادة تأهيلها حسب المواصفات القياسية المتفق عليها للوحدات السكنية، وعدد تلك الوحدات 16 وحدة سكنية من بين الإسكان الاجتماعي، التي تستهدف محدودي الدخل، مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مربعا تقريبا بنظام 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب وتم تنفيذها في بمدينة بلطيم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سلم 80 وحدة سكنية للمستحقين، ورفض تسليم 16 وحدة سكنية، مشددا على إعادة تأهيل الوحدات وتحويل المسؤول للتحقيق.