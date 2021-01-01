تنظيم 39 قافلة طبية في 2020 ببني سويف: استفاد منها 49 ألف مواطن

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن جهود القوافل الطبية العلاجية المجانية التي نظمتها المديرية على مدار عام 2020، وشملت العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية، وتنظيم الأسرة»، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية للتوعية بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تم تنفيذ تلك القوافل في ظل التزام تام بالإجراءات الوقائية واتخاذ كافة التدابير الصحية، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وبما لا يؤثر على انتظام تقديم الخدمات الطبية في القوافل العلاجية المتنقلة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه تم تنظيم 39 قافلة طبية في الفترة من يناير 2020 وحتى ديسمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من القوافل 49 ألف و17 مواطنا بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بمتوسط 5 إلى 6 قوافل شهريا باستثناء الفترة من أبريل إلى أغسطس، التي توقفت خلال القوافل الطبية بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا، وتم خلال فعاليات تلك القوافل إعداد 301 تقريرا طيبا، وتحويل 875 حالة للمستشفيات لتلقى واستكمال العلاج، وإجراء تحاليل دم لعدد 3614 مواطناً، وعمل أشعة سينية لعدد 754 حالة، وموجات صوتية لعدد 1426 حالة، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 4895 مواطنا، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض لعدد 3832 مواطنا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود مديرية الصحة، في تنفيذ منظومة القوافل الطبية بالقرى لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا، في الأماكن النائية والمناطق الريفية والصحراوية.وأكد محافظ بني سويف على أهمية استمرار هذه القوافل لما تشمله من العديد في التخصصات وتلقى استجابة كبيرة نظرًا للإقبال الشديد من جانب الأهالي في محل إقامتهم، حيث تجنبهم عناء الانتقال وتكاليف السفر للعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية في مدن المحافظة وخارجها.