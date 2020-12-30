«مرور بني سويف» تغلق الطرق السريعة لانعدام الرؤية بسبب الشبورة

شهدت طرق وشوارع محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، شبورة كثيفة، دفعت إدارة المرور إلى غلق الطرق السريعة حفاظا على سلامة المواطنين، واضطر قائدو المركبات إلى تخفيض السرعة بالطرق الرابطة بين القرى والطرق الفرعية بسبب عدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب.

وسادت حالة من الصقيع، فيما رجحت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم، وسط متابعة غرفة عمليات المحافظة لحالة الطقس ورفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، لمواجهة أي تداعيات في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق التدابير والأعمال الواجب تنفيذها بشبكات الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل بؤرًا لتجمع مياه الأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تتسبب في تجمع المياه وإعاقة المرور.

كما اطمأن المحافظ على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المتضمنة مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث تتم بصفة مستمرة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي قد تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.