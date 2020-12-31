ارتفاع مبيعات السيارات المحلية والمستوردة خلال 2020 مقارنة بـ2019

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات مسوّقي السيارات «أميك» عن مبيعات السيارات المجمعة محلياً والمستوردة خلال الفترة من بداية عام 2020 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير أن مبيعات السيارات المحلية ارتفعت في 2020 بنسبة 2.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن واقع مبيعات السيارات خلال أول 11 شهرًا من العام الحالي بلغت 82.350 مركبة مجمعة محلياً، مقابل 80.142 مركبة من نفس الفترة العام الماضي، فيما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 50.2% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث سجلت 121.685 مركبة.

وسيطرت جائحة كورونا على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع السيارات الذي تأثرت مبيعاته بشكل كبير في الكثير من الشركات المصنعة، وبدأت عجلة الإنتاج في الانخفاض خلال الشهور الماضية؛ وفور فك حظر التجوال في كثير من الدول التي انتشر بها الفيروس وفتح مصانع السيارات، بدأ النمو في التزايد مرة أخرى.

وأصدرت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من القرارات بشأن عودة الحياة بشكل تدريجي لما كانت عليه قبل انتشار وباء كورونا المستجد، ومن ضمن تلك القطاعات قطاع السيارات الذي شهد توقفا شبه كامل خاصة في بداية انتشار الفيروس، حيث توقفت عمليات تراخيص السيارات الجديدة بشكل كامل والتي تسببت في وقف البيع بشكل تام.