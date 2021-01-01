إغلاق 12 مسجدا على مستوى الجمهورية بسبب مخالفات إجراءات كورونا

كشف مصادر بوزارة الأوقاف عن حصيلة غلق المساجد على مستوى الجمهورية، منذ انطلاق الوزارة للإغلاق الجزئي، حيث شددت الوزارة على محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة، وتفويض مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

خصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين به

وبدأ الإعلان عن الغلق الجزئي للمساجد بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بغلق النور لمدة أسبوعين وخصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين به، لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي، حيث رصد الوزير ذاته تلك المخالفات عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور الثلاثاء الماضي.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن حصيلة غلق المساجد على مستوى الجمهورية وصل إلى 12 مسجد في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث تم إغلاق مسجد بالقاهرة وهو مسجد النور بالعباسية ومسجدين بالجيزة بسبب أداء صلاة جنازة بالمخالفة للقرارات، كذلك مخالفات بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة.

المساجد المطبق عليها القرار

وشملت القرارات مسجدين بالفيوم، شهدا عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كذلك 7 مسجد بدمياط هي «مسجد السوالم - مسجد الرحمن - مسجد الدبوسي - مسجد أبو العز - مسجد الكبير - مسجد النور والرحمة - مسجد عباد الله».

من جانبها تابعت غرفة العمليات المركزية بالأوقاف تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى مساجد الجمهورية؛ حيث تم التأكيد على تواجد إمام المسجد والعاملين بالمسجد كذلك وجود مفتش لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

وشددت بيوت الرحمن على روداها بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، فمن كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

كذلك أكدت غرفة العمليات أنه ستغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، حيث سيتم محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

التحقيق مع المفتش

وقرر وزير الأوقاف إحالة مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لها المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، لتقصيرهما في المتابعة، مع تفويض مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.