مع بداية 2021.. انتهاكات الاحتلال مستمرة بحق الشعب الفلسطيني

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام العام الميلادي الجديد 2021، انتهاكاتها واعتداءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين وقمع المسيرات السلمية، وغيرها من الانتهاكات.

الاحتلال يقتحم «كفر قدوم».. ويصيب 18 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

واليوم، أصيب 18 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية.

«كفر قدوم» قرية فلسطينية تتبع محافظة «قلقيلية» الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين.

وقال منسق المقاومة الشعبية في «كفر قدوم» مراد شتيوي لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا الرصاص المعدني والغاز، على الفلسطينيين.

ومسيرة «كفر قدوم» المناهضة للاستيطان تقام أسبوعيا للمطالبة بفتح شارع القرية، المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرة «بيت دجن» الأسبوعية شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية، واحياء للذكرى الـ56 لانطلاقة ثورة فلسطين.

وقمع جيش الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في «جبل الشرفة» بقرية دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ولمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ما أسفر عن إصابة فلسطيني برصاصة معدنية في رأسه، وآخرون بالاختناق.

وأصيب شاب فلسطيني «24 عاما» يدعى رسمي أبو عرام برصاص الاحتلال، في «منطقة لتوانة» جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت مصادر محلية، إن إصابته حرجة.

وأظهر فيديو، قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار من مسافة الصفر باتجاه الشاب الفلسطيني، عندما حاول منعهم من الاستيلاء على مولد كهربائي.

ولم تسلم شجر الزيتون من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وقامت جرافات إسرائيلية باقتلاع أكثر من 200 شجرة زيتون، غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنها مصنفة بأملاك دولة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته عناصر استيطانية متطرفة «شبيبة التلال»، ومجموعات«تدفيع الثمن»، على سيارة فلسطيني مقدسي وهو بداخلها.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن الفيديو الذي وثق الاعتداء الآثم عكس حجم الوحشية والكراهية والعنصرية الذي يسيطر على العناصر الارهابية المنظمة، ودليل واضح على نية الشروع بالقتل.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، وجود مساع جديدة لاستئناف «الحوار الوطني» من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.