أستاذ اقتصاد: الدولة التزمت بوعودها أمام أهالي سيناء والصعيد في 2020

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية كانت مصرة على استكمال المشروعات القومية بالرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما كان له انعكاسا إيجابيا على ثقة القطاع الخاص بأن يستكمل مشروعاته وعمليات التشغيل، كما رفضت مصر الإغلاق الكامل بالرغم من هذه التداعيات وهو ما قلل الخسائر الاقتصادية لتداعيات كورونا، كما احتوت المشروعات بشكل كبير معدلات البطالة والطاقات العاطلة، في ظل زيادة معدلات البطالة في العالم كله.

مصر احتوت معدلات التضخم والبطالة في الربع الثالث

وأضاف الإدريسي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن مصر تأثرت على مستوى البطالة في الربع الثاني من العام السابق في ظل الإجراءات المتعلقة بحظر التجوال وغلق الأماكن الترفيهية، ووصلت لما يقرب من 9.6% كمعدل بطالة، لكن الربع الثالث من نفس العام استطاعت مصر عن طريق مشروعاتها القومية احتواء هذه المعدلات وخفضها لتصل إلى 7.3%.

وتابع أن الدولة المصرية التزمت بوعودها أمام المواطن في مشروعات كثيرة متعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، وبخاصة في محافظات سيناء والصعيد التي كانت تعاني من نقص شديد وعدم جودة الخدمات الأساسية، واستمرت الدولة في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات وتوصيل الطاقة والمياه ومعالجة الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية التي كان يحتاج المواطن إليها بشدة.

وأردف أن الدولة المصرية سيطرت على معدلات التضخم وقارب الـ9% خلال العام الماضي، وهو ما ساعد البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 4%، كما كان توفير السلع الغذائية للمواطنين كان جزءً أساسيًا من عمل الأجهزة الدولة المصرية، بالإضافة إلى السلع المرتبطة بعلاج فيروس كورونا، إذ قررت وقف عمليات تصدير هذه السلع وهو ما يؤكد على أن الأولوية للسوق المحلي والمواطن، ما أدى إلى استقرارها في ظل تزايد عدد الإصابات.