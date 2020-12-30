خبير استراتيجي: وصول معدل التضخم في 2020 لـ5.7%

قال صبحي عسيلة، الخبير الاستراتيجي، إن معدل التضخم واحد من أهم المؤشرات التي يشعر بها الناس، حيث إن معدل التضخم حينما تزيد الأسعار، وفي 2020، معدل التضخم كان ثابتا، والأسعار لم ترتفع بل بعض الأسعار انخفضت أيضا، لافتًا إلى أن التضخم ارتفع في مصر في فترة تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي، لكن مع مرور السنوات، انخفض معدل التضخم بشكل واضح، حيث كان التضخم 23% في 2016، ووصل إلى 5.7% في 2019/2020، وهو سبب ثبات الأسعار في عام 2020.

وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث ما ساعدت الدولة في الوقت الحالي في السيطرة على معدل التضخم في مصر، في ظل ما شهدته الكثير من الدول من ارتفاع في معدل التضخم، مشيدً بالدولة المصرية واتخاذها هذه القرارات الجريئة في ذلك التوقيت، والوصول بمصر إلى بر الأمان، موضحًا أن سعر الدولار انخفض بشكل واضح فبعدما كان قد اقترب من 20 جنيها وصل إلى 15.5 على الرغم من أزمة فيروس كورونا.

احتياطي العملة الأجنبية ارتفع ما يقرب من الضعف خلال 4 سنوات

وتابع أن الاحتياط بالعملة الأجنبية لمصر ارتفع بشكل واضح مقارنة بعام 2016، حيث جاء الاحتياطي من العملة الأجنبية في الوقت الحالي ما يقرب من ضعف ما كان متواجد خلال عام 2016، وهو ما يدل على نجاح القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أيضا.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري على الرغم من أزمة جائحة كورونا ألا أن الأرقام التي حققها تدل على أنه اقتصاد قوي وثابت، وأن الدولة عادت من جديد للوقوف على قدميها.