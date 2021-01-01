رئيس الوزراء السوداني يوجه كلمة للشعب في ذكرى الاستقلال مساء اليوم

يوجه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، كلمة للشعب السوداني في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال المجيد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

واحتفل السودانيون، اليوم، بذكرى الـ65 للاستقلال، عن مصر وبريطانيا، حيث رفع العلم السوداني على القصر الجمهوري في 1 يناير 1956 وشارك في الحدث أول رئيس للوزراء في السودان إسماعيل الأزهري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قال أمس الخميس، في خطاب بمناسبة ذكرى استقلال السودان، إن رفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية الدول الراعية للإرهاب، انجازاً، مضيفا إن الواقع الجديد سيفتح للسودان آفاقاً واسعة سياسية واقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السوداينة الرسمية «سونا».

من جانبه، قال عضو «مجلس السيادة» الانتقالي الدكتور صديق تاور، إن الدولة على المستوى الرسمي والشعبي في خندق واحد مع الجيش السوداني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأشاد تاور، خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال، في «ولاية القضارف» شرق البلاد، ببطولات الجيش السوداني تحريرا للأرض وحفظا للأمن والاستقرار، وقال، إن استعادة الأراضي تعيد للشعب السوداني كرامته.

وأضاف تاور، أن ذكرى الاستقلال لها طعم خاص بعد بسط البلاد سيطرتها على أراضيها على الشريط الحدودي مع إثيوبيا، مؤكدا أن الشعب السوداني ليس من دعاة الحرب أو العداوة ولا يطمع في حق الآخرين، وأنه ليس ضعيفا حتى يطمع فيه الغير.

وكان البرهان، قال أمس الخميس، إن تحركات الجيش في المنطقة الشرقية، كانت إعادة انتشار في أراض السودان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، دعا «والي القضارف» سليمان موسى،أن يكون الشريط الحدودي آمنا ومنطقة تعاون، مؤكدا وقوف الولاية السودانية، مع جيش بلادها من اجل تحرير واستعادة كافة أراضي السودان.