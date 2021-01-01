أميك: «شيفروليه» الأكثر مبيعا خلال نوفمبر 2020

أعلن مركز معلومات سوق السيارات «أميك» عن قائمة السيارات الأكثر مبيعًا خلال شهر نوفمبر من العام المنصرم 2020 خلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية داخل السوق المحلي المصري، مقارنة بمبيعات كل علامة خلال شهر نوفمبر من العام 2019.

وحسب التقرير، سجّلت العلامة التجارية «شيفروليه» المركز الأول ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 4284 مركبة خلال نوفمبر 2020 وتسجل بذلك ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بشهر نوفمبر 2019، حيث بلغت المبيعات 4122 مركبة؛ فيما جاءت العلامة التجارية «هيونداي» بالترتيب الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 2564 مركبة خلال نوفمبر 2020 مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1594 مركبة.

وأوضح، ارتفاع معدل مبيعات سيارات العلامة التجارية بريطانية المنشأ «أم جي» خلال نوفمبر 2020، وتأتي بالترتيب الثالث بمبيعات وصلت إلى 2342 مركبة، فيما سجلت العلامة اليابانية «نيسان» الترتيب الرابع ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 2165 مركبة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1555 مركبة.

كما استعرض حصول العلامة الفرنسية «رينو» الترتيب الخامس بالقائمة وتسجل أرتفاعًا في مبيعاتها خلال نوفمبر 2020 والتي وصلت إلى 2109 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1183 مركبة، وأيضًا سجلت العلامة التجارية «تويوتا» الترتيب السادس بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 1983 مركبة خلال نوفمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019 والتي وصلت إلى 1774 مركبة وتسجل بذلك أرتفاعًا كبيرًا في مبيعاتها.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية «فيات» داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر الماضي بمبيعات وصلت إلى 1701 مركبة وتأتي بالترتيب السابع بالقائمة، مقارنة بمبيعاتها خلال نوفمبر 2019، حيث سجلت 819 مركبة، فيما جاءت العلامة التجارية «أوبل» بالترتيب الثامن بالقائمة بمبيعات وصلت إلى 1410 مركبة .