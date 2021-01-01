السيسي يوجه بتطهير وتبطين الترع بمحيط الطريق الدائري الأوسطي «فيديو»

شاركت قناة رئاسة جمهورية مصر العربية، عبر منصة «يوتيوب»، مقطع فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريق الدائري الأوسطي ومحاور محمد العصار وروض الفرج والضبعة.

ومن جانبه، صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي نفّذ جولة تفقدية لقطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الاوسطي، امتدادًا لسلسلة جولاته السابقة التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع «بلبيس- الإسماعيلية» الزراعي شرقا إلى محور الضبعة غربًا.

وتوقف «السيسي» أثناء جولته ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة في محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائري الأوسطي، موجهًا بتطهير وتبطين الترع والمصارف كافة بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع.

وأضاف رئيس الجمهورية موجهًا حديثه إلى أحد المسؤولين: «عديت على الـ3 ترع، لكن من فضلكم الترع دي تتطهر ولو أمكن إنها تتبطن تتبطن مع الطريق، قبل ما تقولوا لي إن الطريق ده خلص يبقى الـ3 ترع متطهرين ومتبطنين ولو على جانبهم طرق يبقى تتضبط وتتسفلت».