البابا تواضروس يُشيد بجهود السيسي: «الإنجازات الإنسانية» الأبرز

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لم يكن على علم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره القداس في عام 2015، حيث إن الرئيس كان وقتها عائدا من الخارج، «أتفاجئت بيهم بيقولوا السيسي على الباب، كانت مفاجأة سعيدة جدًا وتوقيت حلو جدًا، غمر مصر كلها بالسعادة وكلماته كانت جميلة للمسلمين والأقباط».

البابا: زيارة الرئيس للكاتدرائية حققت أكثر من هدف في خطوة

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره في برنامج «نظرة»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، أنه ينظر لحضور السيسي القداس بالكاتدرائية على أنها تهنئة لكل المصريين في بداية عام جديد من خلال الكاتدرائية أو الكنيسة، فهذه الزيارة تحقق أكثر من هدف واحد في خطوة واحد، ولها تأثير قوي، «الرئيس بيبقى مبسوط خالص وأحنا بنبقى سعداء بوجوده».

زيارة السيسي للكاتدرائية تحظى بحفاوة شعبية

وتابع: «الرئيس دايما بيظهر بشكل رسمي بس وجوده في الكنيسة بيبقى ليه طابع شعبى سواء من الترحاب الشديد أو من كلماته التي تخرج من القلب، لو رئيس في مكان عامل الموظفين بطريقتين فهو الخسران، رئيس المكان مع أي رؤساء في أي قطاعات لما اعامل الناس بنفس الطريقة يبقى قوة تضاف له ونجاح».

تواضروس يدعو للسيسي: ربنا يطول عمره ويعطيه الحكمة

وتحدث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن حال الوطن، فذكر أنه بعد مرور 6 سنوات من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات طيبة، متمنيًا من الله أن يديم عليه العمر الطويل والصحة والقوة والحكمة، كما أن أجمل ما في هذه الإنجازات هي الإنجازات الإنسانية، مثل إنقاذ المواطنين من العشوائيات، وهو أمر بالغ العظمة، فضلًا عن علاج فيروس سي الذي ظل فترة طويلة ينهش في أجساد المصريين.

الأهالي قد لا تلاحظ إصابة أبنائهم بالتقزم.. ولكن الدولة بتكشفها

وواصل: «مبادرة 100 مليون صحة مفيش زيها في العالم كله وده بشهادة منظمة الصحة العالمية، فضلا عن البعد الإنساني في المبادرات الصحية للمرأة وأطفال المدارس، مين كان يبص للتقزم في أطفال المدارس ده ممكن الأب والأم ميخدوش بالهم من تقزم أبنائهم، الدولة بمبادرة السيد الرئيس والصحة والهيئات تكتشف هذه الأمراض ناهيك عن الإنجازات الطاقة والزراعة والصناعة والبناء».