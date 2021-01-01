السيسي: أسعدني إنجاز الأيادي العاملة في قطاعات الطريق الدائري الأوسطي

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه تابع اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

وأتم الرئيس: «حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر».