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السيسي: أسعدني إنجاز الأيادي العاملة في قطاعات الطريق الدائري الأوسطي

كتب:

شريف سليمان
06:26 م | الجمعة 01 يناير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه تابع اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

وأتم الرئيس: «حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر».

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