إصابة 3 أشخاص هاجمهم حيوان غريب يشتبه أنه «سلعوة» بالأقصر

قال مصدر طبي بمستشفي أرمنت المركزي، إن طفلة وسيدتين خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم بعد إصابتهم في هجوم لحيوان، يشتبه أنه السلعوة، بمنطقة ساحل الجرف بغرب الأقصر.

وأضاف المصدر، أن الإصابات طفيفة ولم تحتاج إلى تدخل جراحي، وتم إعطائهم المصل الخاص بالعقر وهو متوفر بالمستشفى.

وقال على يوسف، أحد أبناء منطقة الجرف غربي الأقصر، إن بعض الأهالي شاهدوا حيوان السلعوة في المنطقة اليوم، ولم يتمكنوا من قتلها، وتم إبلاغ الشرطة ووحدة الطب البيطري للتعامل مع الحيوان الذي ظهر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وكان كائن أطلق عليها الأهالي اسم السعلوة ظهر في قنا الأسبوع الماضي، وإصاب عددا كبيرا من المواطنين، كما ظهر الحيوان نفسه في أكثر من منطقة بالأقصر على مدار السنوات الماضية وأصاب الكثير من المواطنين أيضا.