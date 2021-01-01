باحث مصري مشارك في أبحاث لقاح أكسفورد: «يتعامل مع التحورات»

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد وأحد المشاركين في اللقاح الذي يحمل اسم الجامعة لمكافحة فيروس كورونا، إن هذا اللقاح هو الثالث الذي يجرى اعتماده رسميا بعد استيفاء كل التجارب السريرية والتقييم من خلال المجتمع العلمي، وهو ما يبعث على الأمل والتفاؤل، مضيفًا «إن كان هذا الأمر يأتي في ظل ظروف صعبة جدًا سببتها زيادة الحالات المصابة بشكل مرعب مع حلول فصل الشتاء، لكنه يبقى أمرًا مهمًا من أجل بداية السيطرة على الفيروس».

وأضاف «سالمان» خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أنه جرى اعتماد اللقاح رسميًا في 30 ديسمبر وسيبدأ تطعيم المواطنين بداية من يوم 4 يناير الموافق ليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة فإن اللقاحات فعالة وقادرة على إنتاج حماية كبيرة ضد السلالات الجديدة لأنها تستهدف بروتين الأشواك كبير الحجم ويتجاوز 1300 حمض أميني وتبنى الجماعة ضد جزء صغير جدًا منها بما يتراوح بين 8 إلى 11 حمض أميني.

26 تحورا لفيروس كورونا

وتابع أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، أن هناك أكثر من 26 تحورًا حدث لفيروس كورونا، إذ يحدث تحور واحد كل أسبوعين أو 3 أسابيع، وحتى هذه اللحظة نحن لسنا في حاجة إلى تطوير اللقاح وإن اضطررنا إلى ذلك فإن هذا الأمر سيكون بعد عام او عامين وسيكون الوضع قد تحسن كثيرًا، وهذا التطوير سيستغرق ما يتراوح بين شهرين أو 3 شهور، موضحا أنه أسهل كثيرًا من إنتاج لقاح من العدم.