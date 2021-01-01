عاجل .. وفاة حماة الفنان آسر ياسين متأثرة بفيروس كورونا

أعلن الفنان آسر ياسين منذ قليل عن وفاة والدة زوجته السيدة سها، متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار ياسين إلى أن صلاة الجنازة غدا بعد صلاة العصر في مسجد الإمام الشافعي والعزاء على المقابر بحضور أسرتها.

وكان الفنان آسر ياسين، قد اصيب بالفيروس اثناء تواجده فى مهرجان الجونة، وقال فى تصريحات تلفزيونية: «إنه رفض التواجد مع أي شخص، وعزل نفسه تماما في الجونة، وكان وحيدًا هناك بعد إصابته بكورونا في مهرجان الجونة، وظل وحيدًا حتى تعافى منه، وكان يتعامل مع المرض على أنه «دور برد»، «قولت والله لاندم كورونا إنها جاتلي، كنت بقرقش فصين توم يوميا، وكنت مش ببقى حاسس بأي طعم والحمد لله خفيت منه بسرعة».

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أنه عانى كثيرًا من أزمة كورونا، خاصة أن زوجته كانت بعيدة عنه، في الموجة الأولى من الفيروس، حيث إن زوجته كانت بعيدة في دولة أخرى، وكان هناك ظروف منع طيران، وكان لا يعرف كيف سيقابلها، وكان هناك مشاكل عديدة، ولكن الأزمة مرت، متمنيًا أن تعبر هذه الأزمة أيضا.