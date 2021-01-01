لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في آخر أيام أسبوع البورصة العالمية

في نهاية معاملات اليوم الجمعة الذي يوافق 1 من يناير، آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوعية وأسواق المال، استقرت أسعار الذهب عالميًا ومحليا، حيث سجلت نفس القيمة السعرية التي سجلتها منذ صباح أمس، بعد أن شهدت أمس ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات في الجرام.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، من عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرار في نهاية اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 943 و945 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 825 و827 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى 6 آلاف و616 جنيها.

الذهب في أسواق المال

رغم تعرض المعدن الأصفر لضغوط من جرّاء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي، تتجه أسعار الذهب، الخميس، لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف إثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 في المئة إلى 26.36 دولار للأونصة، لكنها مرتفعة بأكثر من 47 في المئة منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1061.38 دولار للأونصة، لكنه مرتفع 10.2 في المئة في 2020.

وهبط البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2361.22 دولار للأونصة لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21.9 في المئة.