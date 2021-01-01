التعليم العالي: لجنة لمتابعة تنفيذ وتذليل عقبات قرارات الأعلى للجامعات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعا طارئا أمس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتنظيم العملية التعليمية في المرحلة المقبلة مع زيادة الإصابات جراء فيروس كورونا، لافتا إلى أن القرارات تتلخص في أن الدراسة ستستكمل حتى 16 يناير من خلال التعليم الإلكتروني وليس الحضور الشخصي، كما أن أجازة منتصف العام ستبدأ من 16 يناير وحتى 20 فبراير.

لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، أنه تقرر أيضا تأجيل جميع أنواع الامتحانات سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المعاهد العليا، لما بعد انتهاء أجازة منتصف العام، لافتا إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والإجابة على الاستفسارات وتذليل العقبات.

رؤساء الجامعات لهم مطلق الحرية في آلية تطبيق القرارات

وأشار إلى أن القرارات تعد قرار عام للدولة، تكون مبنية على معلومات صحية ومن الجهات المختلفة، والتي على أساسها اتخاذ القرار، وبالتالي الدولة حاليا تتوجه نحو عدم حضور الطلاب سواء في التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي، واستبدال ذلك بالتعليم الإلكتروني، والعاملين بالدولة سواء رؤساء الجامعات يتحركون وفق توجه الدولة، ولهم مطلق الحرية في آليات تطبيق هذا التوجه.

تغليب جانب المصالح على المفاسد

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن العالم أجمع يعيش ظرفا استثنائيا، والذي يفرض قياس المصلحة والمفسدة في شكل لحظي، ضاربا مثالا بالتطعيمات، والتي كانت تستغرق عشرات السنوات لوصول إليها، الآن استغرقت عام واحد فقط، بشروط ترخيص مغايرة وطارئة، لذلك دول العالم تتعامل مع هذه الأزمة بشكل مختلف، لا يوجد بها مصلحة مطلقة أو مفسدة، ولكن تغليب من جانب المصالح على جانب المفاسد.