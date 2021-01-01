التعليم العالي: تكليف رئاسي بميكنة المستشفيات الجامعية وتحويلها لذكية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يفضل تسمية المستشفيات الجامعية في وجود جائحة تعم البلاد بـ«المملوكة للدولة»؛ لأنها تقوم بأداء واجبها للحفاظ على صحة المصريين، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 121 مستشفى جامعي، بما فيهم التابعة لجامعة الأزهر، تحتوي على 37 ألف سريرا.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، أنه يوجد تكليف رئاسي بمبادرة قومية لميكنة جميع المستشفيات الجامعية، وتحويلها لمستشفيات ذكية، وهناك 29 مستشفى تعمل لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، بخلاف أقسام العزل في المستشفيات الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن هناك تكاملا مع وزارة الصحة، التي تبذل مجهودا كبيرا في التعامل مع الجائحة، وهي التي تقود المسيرة، وكل المستشفيات المملوكة للدولة غير الوزارة داعمة لها، مؤكدا أن طلاب الطب والتمريض والصيدلة لديهم رغبة حقيقة، لأن يكونوا جزء من منظومة الدفاع عن صحة مصر، وهذا شيء يدعو للفخر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك تدريب لطلاب القطاع الطبي منذ بداية الموجة الأولى، لكيفية التعامل مع الجائحة، سواء من ناحية التشخيص أو التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وكل واحد منهم يرغب في أن يكون جنديا في الجيش الأبيض للتعامل مع كورونا، سواء كان طالبا أو متدربا أو كبار الأساتذة.