مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل «2 كابينة»، على طريق أبوسمبل الدولى جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 220 جنوب مدينة أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحادث.

على جانب آخر يكثف رجال مباحث أسوان جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب بالمدينة الصناعية بمنطقة الصداقة القديمة بأسوان.

تلقي قسم شرطة ثان أسوان، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر يدعي «ا.ش.ر»، يبلغ 20 عاما، وبالانتقال تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالظهر وجرح قطعى بالرأس وطعنات متفرقة فى اليد اليسرى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.