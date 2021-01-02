الزراعة تبحث استيراد ذكر زرافة جديد بعد وفاة «زيزو»

طالب الإعلامي عمرو أديب، بخصخصة حديقة الحيوان تعليقًا على وفاة «زيزو» ذكر الزرافة الذي نفق بعد وصوله من جنوب أفريقيا، مشيرًا خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، قائلًا «نفسي جنينة الحيوانات تتخصخص وتبقى قطاع خاص عشان الحياة تبقى أفضل».

وكشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل نفوق الزرافة والتي تم جلبها لحديقة الحيوانات في صفقة تبادلية بحيوان فرس النهر، مشيرًا أنه تم التواصل مع المورد وحضر عمليات الفحص، مؤكدًا أن هناك حيوانات لم يتم توريدها ومن الممكن تخفيض قيمة الزرافة النافقة من الصفقة.

وأوضح «القرش»، أنه من المبكر الحكم بسبب وفاة الزرافة «زيزو» مشددًا أنه توفي في فترة ضمان وأقلمة الحيوان داخل الحديقة وبيئتها مشيرًا أن بعد عملية الحجر يتم اكتشاف الاصابات الموجودة في الحيوان حال اصابته بأي مرض أثناء النقل.

وأكد «القرش»، أنه سيكون هناك تبادل لبعض الحيوانات، مثل «سيد قشطة» وبعض الطيور، مشيرًا أنه سيتم بحث استيراد حيوان آخر بدل النافق ومحاولة استيراد ذكر آخر.

واستيقظ المسؤولون والعاملون والكلافون، بحديقة حيوان الجيزة، على نبأ نفوق ذكر الزراف الجديد «زيزو»، القادم من جنوب أفريقيا الثلاثاء قبل الماضي، وتعد حالة نفوق الذكر الجديد، هي الرابعة بين الزرافات بحديقة حيوان الجيزة خلال عشرة أعوام، والتي بدأت بأنثى الزراف «روكا» في ديسمبر 2013، بعد تعرضها للاصطدام بالسياج الحديدي، التي ضاقت حول عنقها بسبب «مشاكسات» الزوار، ويأتي بعدها وفاة «عزيز»، أول مولود لذكر الزراف «ياسو» وأمه «سوسن» الذي نفق في ديسمبر 2016 بسبب رفض أمه إرضاعه بعد الولادة الطبيعية، ثم نفوق الذكر «ياسو» في ديسمبر 2018، ومؤخرًا «زيزو» عريس «سوسن».