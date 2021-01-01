الزراعة: الزرافات «فرح وشيكي» صحتهم جيدة.. وتشريح «زيزو»

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة لـ«الوطن»، أنه تم أمس تشكيل لجنة ثلاثية من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشريح جثمان ذكر الزراف النافق بحضور ممثلين عن معهد بحوث صحة الحيوان للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة، وذلك في إطار التحقيق الذي تجرية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد الدكتور محمد القرش أن الحالة الصحية لباقي الزرافات «فرح وشيكي» جيدة وتم تشكيل لجنة بيطرية لمتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة واتخاذ إجراءات وقايتهم من البرد والحفاظ عليهم وإجراء التحصينات اللازمة بسب التقلبات الجوية.

فيما قال مصدر بالحديقة لـ«الوطن» إنه عقب انتهاء التحقيقات سيتم إعداد تقرير بأسباب النفوق وإرساله للجهات المعنية، ثم سيتم سلخ الحيوان وتحنيطه على هيئة حيوان وإيداعه المتحف الحيواني ثم حرق الجثة بمحرقة الحديقة ودفن الهيكل في مدفن الحديقة للحيوانات.

وفاة مفاجئة للزراف زيزو أمس

واستيقظ المسؤولون والعاملون والكلافون بحديقة حيوان الجيزة، أمس، على نبأ نفوق ذكر الزراف زيزو القادم من جنوب إفريقيا الثلاثاء قبل الماضي.

وتعد حالة نفوق زيزو الرابعة بين الزرافات بحديقة حيوان الجيزة خلال عشر أعوام، والتي بدأت بأنثى الزراف «روكا» في ديسمبر 2013 بعد تعرضها للاصطدام بالسياج الحديدي، التي ضاقت حول عنقها بسبب «مشاكسات» الزوار، ويأتي بعدها وفاة عزيز أول مولود لذكر الزراف «ياسو» وأمه سوسن الذي نفق في ديسمبر 2016 بسبب رفض أمه إرضاعه بعد الولادة الطبيعية، ثم نفوق الذكر ياسو في ديسمبر 2018 إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بسبب الطقس السيئ.