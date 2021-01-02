إصابة 3 بأعيرة نارية في مشاجرتين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة على مشاجرتين أُطلقت فيهما الأعيرة النارية، الأولي بدائرة مركز شرطة جرجا بين أبناء عمومة نتج عنها مصابين، وضُبطت بندقية آلية، ونُقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي، والثانية بدائرة مركز ساقلته وأسفرت عن مصاب بطلق ناري، بسبب خلافات سابقة، ونُقل إلى المستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة وإطلاق عيار ناري ووقوع مصابين بناحية نجع العجوز التابع لقرية الخلافية دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «أبو بكر. ع. م»، 46 عامًا، عامل، مصاباً بطلق ناري بأصبع إبهام اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان «طارق. ا. ع»، 24 عامًا، عامل، و«عبد اللطيف. ا. ع»، 29 عامًا، عامل، مصابيّن بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار بخزينتها، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابته بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.

كما أُبلغ مركز شرطة ساقلته من المستشفى المركزي بوصول «عبد الرحمن. م. م»، 20 عامًا، طالب، ويقيم بناحية الجلاوية بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالبطن فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم «عزت. ع. م» 28 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أسفر عن إصابته، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بالخزينة و5 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.