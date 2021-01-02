التأخيرات المتوقعة اليوم السبت للقطارات: تصل لساعة كاملة

أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، نظراً لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط «القاهرة - الإسكندرية» متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة.

ثانياً: خط «القاهرة - السد العالي» متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- «القاهرة - أسيوط» 60 دقيقة.

- «أسيوط - أسوان» 45 دقيقة.

ثالثاً: خط «بنها - بورسعيد» متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعاً: خط «طنطا - المنصورة - دمياط» متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

خامساً: خط «قليوب - شبين القناطر - الزقايق - المنصورة» متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

واعتذرت هيئة السكة الحديد، للمسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين باتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.