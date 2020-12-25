السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطارات قنا والأقصر: عربة خرجت عن القضبان

تعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخر بعض القطارات في المنطقة ما بين محطتي قنا والأقصر بسبب خروح البوجي الخلفي من العربة الرابعة بقطار 157 ركاب «درجة ثانية عادية» الأقصر / الإسكندرية عن القضبان والشاغلة الخط الطالع بحوش محطة قفط، ولم يترتب عن ذلك أية إصابات.

وتقوم الهيئة حاليًا بإخلاء الخط النازل وتشغيله مفرد في الاتجاهين بحوش محطة قفط لتسيير حركة القطارات.