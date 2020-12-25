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السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطارات قنا والأقصر: عربة خرجت عن القضبان

الحادث لم يسفر عن إصابات

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الوطن
12:33 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020
قطار

قطار

تعتذر الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخر بعض القطارات في المنطقة ما بين محطتي قنا والأقصر بسبب خروح البوجي الخلفي من العربة الرابعة بقطار 157 ركاب «درجة ثانية عادية» الأقصر  / الإسكندرية عن القضبان والشاغلة الخط الطالع بحوش محطة قفط، ولم يترتب عن ذلك أية إصابات.

وتقوم الهيئة حاليًا بإخلاء الخط النازل وتشغيله مفرد في الاتجاهين بحوش محطة قفط لتسيير حركة القطارات.

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