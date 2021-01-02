مصرع عامل وقع عليه حائط.. وتلميذ يلقى حتفه لسقوطه من سطح المنزل بسوهاج

لقي عامل مصرعه بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، إثر انهيار حائط حوش ملحق بمنزله، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتلميذ آخر إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بدائرة مركز طهطا، ونقل جثته لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وروود بلاغا لمأمور قسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام، بوصول المدعو «أحمد. م. ع»، 33 عاما، سائق، يقيم بشارع السوق بندر جرجا، جثة هامدة، إثر سقوط حائط عليه.

وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال شقيقه «دسوقي. م. ع»، 36 عاما، يقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء تواجد شقيقه المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط؛ نظرا لقدم الحوش وتهالكه، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بالجمجمة ونزيف داخلي»، ولا توجد شبهة جنائية، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام، بوصول الطفل مهند علي، 12 عاما، تلميذ، يقيم بناحية شطورة، دائرة المركز، جثة هامدة، إثر سقوط من علو.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص، وسؤال والده «علي. ب. ع»، 42 عاما، حاصل على ليسانس شريعة وقانون، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء لهو نجله المذكور بالطابق الثالث بالمنزل، اختل توازنه وسقط أرضا، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة «كسر بالجمجمة ونزيف داخلي»، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.