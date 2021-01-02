القصة الكاملة لإصابة حارس الأسد بحديقة حيوان الإسكندرية: أنقذ زائرا

أصيب أحد حراس صالة السباع بحديقة حيوان الإسكندرية، بشرخ في كتفه، في أثناء محاولته منع إصابة أحد الزائرين، بعدما تعدى السور الحديدي الممنوع تجاوزه، وخروج الأسد.

حادثة عاشتها حديقة حيوان الإسكندرية الواقعة بمنطقة النزهة، وسط المدينة الساحلية، بعدما تفاجئ حارس أحد الأسود، ويدعى «يوسف»، بتجاوز أحد الأشخاص الزائرين السور الحديدي الممنوع تجاوزه، الذي يتقرب من الأسد مباشرة، ولا يتواجد فيه إلا الحراس فقط.

وحاول الحارس التواجد لتفادي حدوث أي شيء للزائر، خاصة مع إخراج الأسد ساقه للخارج، ولكن في أثناء الإلحاق اصطدم الحارس في كتفه، بالإضافة إلى خربشة بسيطة من الأسد، في أثناء تفادي الاحتكاك بينه والزائر.

وقال مصدر مسؤول بحديقة الحيوان، إن ما حدث في الواقعة ليس هجوما كما أذيع، بل هو عبارة عن حادثة عاشتها الحديقة بسبب عدم التزام أحد الزوار، ودخول الحاجز الممنوع مع خروج يد الأسد من القفص، ومحاولة الحارس تفادي أي احتكاك بين الزائر والأسد، فأصيب على إثر ذلك.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمر كله جاء فجأة، والحارس الذي أصيب يعمل في حديقة الحيوان منذ سنوات، وهو حارس الأسود، ويعرفون صوته ويتعامل معهم يوميا، ولديه الخبرة الكافية في التعامل معهم.

وأكد المصدر، أن الحارس كان يخشى أن تصل يد الأسد وأظافره إلى الزائر، لذلك تدخل سريعا من أجل منع حدوث أي إصابة، إلا أنه أصيب بسبب السرعة، وتفادي ذراع الأسد.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الحديقة تضع التعليمات كافة، الخاصة بالزوار في جميع الأماكن، كما توضع علامات ممنوع دخول؛ لإرشاد الجمهور في كيفية التعامل مع الحيوانات بشكل عام، موضحا أن صالة السباع من الأماكن المؤمنة؛ إذ يغلق السور الحديدي، إلا أن الزائر تسلق السور حينما أسقط منه شيء، دون إدراك لخطورة الأمر والموقف، وأنه أمام حيوان مفترس.

يذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية فتحت أبوابها بعد إغلاق دام لأشهر بسبب فيروس كورونا، لاستقبال الزوار بنسبه 50%، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لمنع انتشار العدوى بين الزوار.