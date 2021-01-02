استشهدت بآية قرآنية.. 5 تصريحات صادمة لـ رانيا يوسف

لم تخل حلقة الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي نزار الفارس في أولى حلقات برنامجه الجديد «مع الفارس» المذاع على قناة «الرشيد» العراقية، من التصريحات الصادمة والجريئة التي اعتادت الفنانة عليها في لقاءاتها الإعلامية خلال الآونة الأخيرة.

ونرصد خلال السطور التالية 5 تصريحات صادمة لرانيا يوسف في حلقتها التي أذيعت، أمس الجمعة، وأحدثت ردود فعل كبيرة وقت عرضها.

- رانيا يوسف لم تخجل من التفاخر بمفاتنها ولم تكتف بذلك وحسب، بل استشهدت بآيات من الذكر الحكيم للبرهنة على حديثها.

قالت رانيا، إنها تشاهد مفاتنها في المرآة «ولقيتها حلوة» بحسب وصفها، وتساءلت: «لما يبقي عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟» وأجابت على تساؤلها مستعينة بآية قرانية قائلة: «أنا من رأيي لما يبقي عندي حاجة حلوة.. (فأما بنعمة ربك فحدث)».

- طالبت رانيا يوسف بإخصاء المتحرشين كعقاب على فعلهم الآثم، مؤكدة أنه لا بد من وضع عقوبة اجتماعية للتحرش اللفظي، الذي سبق وتعرضت له أكثر من مرة في حياتها، حيث إنها «قامت بالواجب» ضد من تحرش بها لفظياً، بحسب وصفها، ولكنها لم تحرر أي بلاغ ضده بدعوى أن الظرف حينها لم يكن ملائماً لهذا الإجراء.

رانيا يوسف: أطالب بإخصاء المتحرشين

- قالت إنها تؤدي مشاهد القبلات في السينما دون أن يكلفها ذلك أي مشاعر، مبدية دهشتها من تصريح زميلتها الفنانة غادة عبدالرازق من الحديث عن مشاعرها حين تصوير تلك المشاهد، وسخرت قائلة: «يمكن هي محترفة أكتر مني في المشاعر وتحديداً مشاعر القبلة».

الفنانة: الذكور كثيرون ولكن الرجال قليلون

- أكدت أنها تحب الاحترام في الرجل، ولكنها استدركت قائلة: «الذكور كثيرون ولكن الرجال قليلون، ومقدرش أقول إني قابلت رجالة بمعنى الرجولة اللي فيها احترام ورحمة وحنية».

- لا تخشى الانتقادات في وسائل الإعلام، لأنها لا تتابع «السوشيال ميديا» كثيراً، فوصفت نفسها بأنها «ست حمارة شغل وبتحب تشتغل، ومش بضيع يوم في حياتي من غير ما بشتغل فيه».