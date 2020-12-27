تأجيل اجتماع المهن التمثيلية بشأن أزمة رانيا يوسف إلى الغد

علم «الوطن» أن مجلس نقابة المهن التمثيلية، قرر إرجاء مناقشة أزمة الفنانة رانيا يوسف، حتى غد الإثنين، بحيث تكون هذه المناقشة على رأس جدول أعمال المجلس غدا.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن في تصريحات تلفزيونية، عن عقد اجتماع اليوم الأحد، بشأن أزمة رانيا يوسف، حيث قال: «سنتأكد من صحة التصريحات وسيكون هناك ردًا».

وأشارت المصادر إلى أن مجلس النقابة، لم يعقد اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأحد، بسبب ظروف خاصة، وتقرر تأجيله لمدة 24 ساعة فقط.

يذكر أن رانيا يوسف، قد قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها لم تتلق اتصالات من قبل نقابة الممثلين، على مدار اليومين الماضيين، بشأن التحقيق معها.

وكشفت رانيا، كواليس حوارها مع نزار الفارس، مذيع قناة «الرشيد» العراقية، قائلة: «اتخضيت من السؤال وحاولت تهدئة الموقف.. واللي مفروض يتعاقب المذيع مش أنا.. وأنا خدت الإجابة في نطاق الهزار والحلقة ليست مسيئة».

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين، بعدما نشرت «برومو» حوارها المرتقب مع المذيع العراقي نزار الفارس، في برنامجه «الفارس» عندما دافعت عن إطلالاتها في المهرجانات السينمائية وعدم تعمدها ارتداء فساتين ضيقة تبرز مفاتنها، قائلة، «كل الفنانات كده.. بس يمكن عشان أنا عندي مؤخرة مميزة شوية».

وكان نزار الفارس، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، «سؤالي لم يكن صادمًا كما يزعم البعض، سؤالي بسيط جدًا بس الجمهور هو اللي كبر السؤال.. المجتمع الشرقي تثور غرائزه المكبوته بكلمة.. المشكلة مش فيّا ولا في سؤالي .. المشكله في غرائز المجتمع».

وقالت «رانيا يوسف» لـ«الوطن»، «اتخضيت من السؤال فور سماعه من المذيع لذا حاولت تهدئة الموقف والرد علي السؤال دون حرج».

وأضافت، «لم يتواصل معي أحد من نقابة المهن التمثيلية من أجل التحقيق أو غيره، من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».