متابعون لـ رانيا يوسف: «يا رب تموتي».. والأخيرة: قلوبهم مليانة حقد

استنكرت الفنانة رانيا يوسف، انتقادات الجمهور لها من آن لآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل بعضها للدعاء عليها بالمرض والموت، دون أي اعتبارات إنسانية.

ونشرت رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من تعليقات الجمهور السلبية التي تتضمن العديد من السباب والشتائم، ودعوات بالمرض والموت.

وكتبت رانيا يوسف، قائلة: «دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضيه تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين».

وأضافت الفنانة: «أمثال هؤلاء موجودين حولنا في كل مكان ولكنهم مثل الفئران يستديروا وراء شاشات الموبايل والكمبيوتر، ويسبون ويشعروا أن من حقهم السب والشتيمة والحقد الذي يملأ قلوبهم تجاه أي شخص مهما كان».

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد أثارت جدلا واسعا، خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت برومو حوارها التليفزيوني المرتقب مع المذيع العراقي نزار الفارس، المقرر عرضه غدا الجمعة.

ودافعت رانيا يوسف، عن تعمدها ارتداء ملابس ضيقة ومثيرة، وكذلك الإطلالات التي تظهر بها في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية المختلفة، قائلة: «كل الفنانات كده، بس ممكن عشان أنا عندي مؤخرة مميزة شوية».

وكان الفنان فاروق فلوكس، أعرب عن دهشته من تصريحات رانيا يوسف، الذي وصفها بالجريئة والتي لم يكن أي فنانة في زمن الفن الجميل أن تطلقها؛ إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن «رانيا يوسف بتستعرض نفسها بطريقة فجة، ومش عارف بقالها فترة مش مظبوطة ليه؟، هي ممكن تخسر الجمهور بسبب تصريحاتها دي».

وأرجع «فلوكس» جرآة رانيا يوسف في الإطلالات الفجة، آخر سنتين وظهورها بشكلٍ مثير في المهرجانات، إلى عدم زواجها في الوقت الحالي، قائلا: «أعتقد ده نتيجة تواجدها لوحدها، وكانت هتكون أهدى من كده لو متزوجة».