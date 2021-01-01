رانيا يوسف ردا على سؤال بشأن مؤخرتها: «لما يبقى عندك حاجة حلوة اظهرها»

قالت الفنانة رانيا يوسف، تعليقا على ظهورها بفستان أبيض يبرز مفاتنها في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42 التي أقيمت خلال الأسابيع الماضية: «هي مؤخرتي أنا بس!! مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا، بس أنا يمكن مؤخرتي مميزة.. يمكن عشان كده».

الاستشهاد بأحد الأحاديث

وأضافت «يوسف» في لقاء مع برنامج «مع الفارس» المذاع على قناة الرشيد العراقية، ضاحكة: «أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت»، موضحة أنها نظرت إلى نفسها أمام المرأة قبل الظهور في المهرجان و«لقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة بـ(أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره» ليرد عليها المذيع: بعض الأشياء الحلوة عندما «تتخبى» تكون أجمل، فردت: «ده من وجهة نظرك.. من وجهة نظري أنا لما يكون عندي حاجة حلوة أحب أوريها للناس كلها»، ثم استدركت: «مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة عامة لما يبقى عندك حاجة حلوة اظهرها».

الرد على المنتقدين

أما عن الانتقادات التي تعرضت لها، فقالت: «وأنا مالي، اللي مش عاجبه مايتابعنيش.. اللي مش عاجبه ستايل رانيا، وشايفين إن رانيا جريئة وسقف الحرية عندها عالي شوية مايتابعنيش».

لا مشاعر في مشاهد التقبيل

وردت على القيام بمشاهد التقبيل والإثارة، قائلة: «المشاهد دي كلها شغلة المخرج، وهو اللي يحدد زاوية الكاميرا، سواء فوق أو تحت، وغيرها من التفاصيل التي تظهر في الأعمال الفنية».

أما عن تصريحات الفنانة غادة عبدالرازق بشأن وجود مشاعر في مشاهد التقبيل، ردت «يوسف»: «كل واحدة واحترافيتها، يمكن غادة محترفة أكتر مني، مش في البوس، يمكن عشان قدرت تعدي الناس الموجودين كلهم واستطاعت الشعور بالمشهد»، لافتة إلى أن المشاهد لا يتم تصويرها مرة واحدة وربما تعاد 15 مرة.

وأكدت أنها تمثل أمام أي ممثل، ولا تختار ممثلا بعينه لتظهر أمامه، ولا تتدخل، مشددة: «مفيش مشاعر في الحاجات دي يا جماعة، ومستغربة إن غادة قالت كده».