أول كرسي لليونسكو بجامعة الإسكندرية في التراث الثقافي المغمور بالمياه

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والسيدة أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو الجامعي في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، ومقره مركز الآثار البحرية بكلية الآداب في الجامعة.

ويعتبر كرسي اليونسكو في التراث الثقافي المغمور بالمياه، هو أول كرسي جامعي ينشأ في جامعة الإسكندرية.

وقال «قنصوه»، إن كراسي اليونسكو الجامعية تعتبر بمثابة مشروعات مشتركة ما بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمة، من أجل تعزيز المعرفة والتعليم والبحث في أحد المجالات الذي يمثل أولوية بحثية مشتركة لكل من المؤسسة التعليمية والمنظمة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن برنامج كراسي اليونسكو الجامعية لمؤسسات التعليم العالي، توفر منصة للحوار وفرص لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن كرسي اليونسكو يعمل كمركز تميز يساهم في بناء قدرات مؤسسات التعليم العالي، من خلال تبادل المعارف، وتشجيع التعاون الدولي في إطار التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن كرسي اليونسكو الجامعي في التراث الثقافي المغمور بالمياه، يديره الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية، عضو اللجنة الاستشارية العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو، منوها إلى أن كرسي اليونسكو في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، يهدف إلى رفع الوعي العام بذلك التراث، لا سيما في البلدان العربية والإفريقية، وتشجيع الدول علي الانضمام إلى اتفاقية المنظمة، بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، إلى أنه كما يهدف إلي بناء كوادر متخصصة في مجال الآثار البحرية والغارقة، وتقديم الاستشارة العلمية والفنية لمختلف الجهات المعنية بالتراث الثقافي الغارق، بما في ذلك البحث، والتوثيق، والحفظ والعرض العام، من ناحية أخري، يعقد المشروع دورات تدريبية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الأثار المغمورة بالمياه، والسعي نحو إدخال هذا التخصص ضمن المقررات الجامعية في المنطقة، إلي جانب التعاون مع مختلف المنظمات المعنية بالتراث مثل شبكة اليونسكو الجامعية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، والمجلس الدولي للمواقع والآثار، وغيرها.

جدير بالذكر، أنه يوجد حتى الآن على مستوى العالم 833 كرسيا جامعيا لليونسكو في 114 دولة.