تأجيل افتتاح بحيرة «عين الصيرة» لمارس

قبل نهاية 2020 بأيام قليلة، جرى الإعلان عن الافتتاح الرسمي لـ بحيرة عين الصيرة، وأنها ستكون جاهزة لاستقبال الزوار، ولكن لعدم الانتهاء من بعض التشطيبات جرى تأجيل الافتتاح.

وأكد مصدر مسؤول بمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، أنه جرى تأجيل الافتتاح الرسمي للبحيرة حتى مارس 2021، حيث كان من المخطط له افتتاح البحيرة في نهاية 2020، أمام الجمهور.

وأوضح المصدر لـ «الوطن»، أنه وفقا للخطة الزمنية لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، كان من المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى بالمشروع، وأن تكون البحيرة جاهزة لاستقبال الجمهور، قبل نهاية 2020، مقابل رسوم دخول رمزية، لم يتم تحديدها بعد، ولكنها ستكون في متناول كافة الفئات.

وأشار المصدر إلى أن التأجيل له عدة أسباب، ولكن جميعها تكمن فى الانتهاء من بعض التشطيبات، التي لم يسع الوقت لإنجازها خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي.

مصدر مسؤول: الحديقة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار وبرسوم رمزية مارس المقبل

وما زالت تشهد منطقة المطاعم المحيطة ببحيرة عين الصيرة، بعض التشطيبات الأخيرة، كي تصبح جاهزة لاستقبال الزوار، ليس ذلك فقط، بل يجري العمل حاليا على المسرح، المخطط تنفيذه بجوار البحيرة، للأعمال الفنية التي ستقدم خلاله، وذلك بحسب المصدر، بالإضافة إلى منطقة ملاعب الأطفال «الكيدز إيريا» والتى يتم العمل بها حاليا، كي تكون مكانا ترفيهيا للأطفال بجوار البحيرة، كي تشجع الأسر على اصطحاب الأطفال للزيارة البحيرة، كغيرها من الحدائق العامة والمتنزهات، وفقا لتصريحات المصدر.

كما أشار المصدر إلى أنه مازال العمل قائما على إنشاء مرسى للمراكب واللانشات، التي ستنقل الزوار من خارج البحيرة إلى منطقة اللسان والجزيرة، التي تتوسط البحيرة، وتعود بهم إلى شاطىء البحيرة مرة أخرى.

كما من المخطط عمل سور يحيط البحيرة من الخارج، ليفصلها عن ما حولها، بجانب عمل خراسانات البوابة التى تفصلها عن مقر شرطة الآثار، كما سيجري عمل منطقة السيارات الأولى التى تستقر بجوار شرطة الآثار، وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر أنه جار التعاون مع هيئة الآثار، لإتمام نقل المقام الموجود بجوار البحيرة، لإستكمال عمل السور و بعض البوابات الأخرى، بالإضافة إلى إستكمال تنفيذ بعض المشايات الفرعية الواصلة للمطاعم، واستكمال أعمال اللاند سكيب مع بعض المشيات الواصلة للسور.