مصدر: إنجاز 75% من تطوير بحيرة عين الصيرة.. والأعمال مستمرة حتى مارس

ساعات قليلة وينتهى عام 2020، تاركًا خلفه مشروعات تطويرية عدة، منها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، حيث كان العام الجاري بمثابة ميلاد للبحيرة، إذ تخلصت خلاله من العشوائية والإهمال التي شهدتها خلال السنوات الماضية، لترسم منها لوحة فنية، لم يتخيل أحد أنها البحيرة التى كانت ملجأ للمخلفات والحيوانات النافقة.

ووفقًا للمخطط العام لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ستضم النخيل والأشجار، ويتوسطها جزيرة ومنطقة «اللسان»، والنوافير المائية، التي تضيئ بألوان عدة عقب غروب الشمس، لترسم لوحة فنية.

وفى الجهة المقابلة للبحيرة، يستقر مبنى عملاق، يحوى داخله العديد من المومياوات، والمنتظر افتتاحه رسميًا قريبًا، وهو متحف الحضارة.

ولتصبح البحيرة بهيئتها الجديدة، كان هناك حركة وعمل متواصل لا ينقطع طيلة عام كامل من العمال والمسؤولين والمشرفين على مشروع التطوير، حيث كانت بداية مشروع التطوير فى نوفمبر 2019.

ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن، مرت البحيرة بعدة مراحل، أولها مرحلة التكريك، ثم الحفر، ثم رسم المخطط النهائي للبحيرة بعد التطوير، ثم جاءت مرحلة أعمال اللاند سكيب.

ووفقًا لمصدر مسؤول بمشروع تطوير البحيرة، فإن المساحة الإجمالية للمشروع نحو 68 فدانًا، منها 33 فدانًا تمثل مساحة بحيرة عين الصيرة، وبعد الانتهاء من عمل «اللاند سكيب» جاءت مرحلة عمل الممشى السياحي بطول البحيرة، نحو 2 كيلو متر، حيث تم إنجاز نسبة 75% من مشروع تطوير البحيرة، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، موضحًا أن الأعمال التى تم الانتهاء منها في نهاية 2020، هي أعمال «اللاند سكيب».

وأوضح أن البحيرة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار خلال هذه الأيام، وسيتم تحديد رسوم رمزية للدخول، تناسب كافة الفئات.

وأشار المصدر إلى أن الأعمال مستمرة فى المطاعم، الكافيهات، والتشطيبات النهائية، والمخطط الانتهاء منها مارس من العام المقبل.