جزيرة وممشى.. بحيرة عين الصيرة تستعد لاستقبال الزوار بنهاية 2020

حركة هنا وهناك، أصوات مناداة العمال لبعضهم البعض تملأ الأرجاء، مظاهر العمل والإنشاءات تزين المشهد داخل المكان، لتثير في النفس أنّ العمل هنا جار على قدم وساق.

عام كامل كان كافيا لتغيير بحيرة "عين الصيرة" بمنطقة مصر القديمة، رأسا على عقب، إذ تبدلت العشوائية والإهمال، إلى مناظر خلابة، تحيطها من الخارج "اللاند سكيب، والنخيل والأشجار، ويتوسطها جزيرة ومنطقة "اللسان"، والنوافير المائية، التي تضيئ بألوان عدة عقب غروب الشمس، لترسم لوحة فنية، ويستقر أمامها مبنى ضخم وهو "متحف الحضارة"، عند رؤيتها لم يخطر بالبال أنّها هي نفسها البحيرة التي عانت سنوات عدة من النسيان، بعد تاريخها الطويل واستخدام مياهها الكبريتية في الاستشفاء.

نوفمبر 2019، كانت بداية مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، وحينها كانت البحيرة ملجأ للمخلفات بجميع أشكالها، إذ مرّت البحيرة بعدة مراحل حتى وصلت إلى ذلك التطوير، أولها مرحلة التكريك، ثم الحفر، ثم رسم المخطط النهائي للبحيرة بعد التطوير، ثم جاءت مرحلة أعمال اللاند سكيب، التي تبدأ بعمليات إحلال الطبقات، ومن ثم أعمال الردم.

ووفقا لمصدر مسؤول بمشروع تطوير البحيرة، فالمساحة الإجمالية للمشروع نحو 68 فدانا، 33 منها مساحة بحيرة عين الصيرة، وبعد الانتهاء من عمل "اللاند سكيب" جاءت مرحلة عمل الممشى السياحي بطول البحيرة، نحو 2 كيلو متر، ثم عمل النوافير المائية داخل البحيرة، والتي تضيئ بمختلف الألوان أثناء الليل.

ولفت إلى الإنشاءات الجاري تنفيذها، ومنها عمل المطاعم والكافيهات المحيطة بالبحيرة، ومنها يقع داخل البحيرة، إذ تتوسط البحيرة جزيرة، وسيتم عمل ميناء لانشات لنقل الزوار من شاطئ البحيرة إلى الجزيرة ومنطقة اللسان بالبحيرة.

مصدر: إنجاز 75% من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

ولفت إلى إنجاز 75% من مشروع التطوير وهي أعمال اللاند سكيب، وأنّ البحيرة ستكون جاهزة لتستقبال الزوار بنهاية 2020، وسيتبقى فقط المطاعم والتشطيبات النهائية، والمخطط الانتهاء منها مارس 2021.

وأوضح المصدر، نقل عدد كبير من سكان المناطق العشوائية المحيطة لبحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة إلى حي الأسمرات، وسيتم نقل سكان عزبة أبوقرن، وسكان بطن البقرة، لتطوير المنطقة.

مصدر: تحديد رسوم دخول رمزية للزوار من جميع الفئات

ويكون متاح زيارة بحيرة عين الصيرة للجميع وليس فقط للسياح، ويحدد لذلك رسوم رمزية، كغيرها من الحدائق والأماكن العامة، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أنّ المشروع بأياد مصرية وعمالة ومهندسين مصريين، وهناك 3 ورديات على مدار اليوم، كي تنتهي أعمال التطوير داخل المشروع بشكل أسرع، والعمل يوميا، وتضم الوردية الواحدة نحو 200 عامل، بين عمال الري والزراعة، عمال النظافة، عمال الإنشاءات.

لم يغب العنصر النسائي عن مشهد تطوير بحيرة عين الصيرة، إذ إحتلت إحدى الفتيات منصبا في المكتب الفني، وتختص بمناقشة التفاصيل مع العمال والمهندسين بالمشروع، كما تضمن المشروع عمل "كيدز إريا" منطقة أطفال، تضم عدد من الألعاب، كغيرها من النوادي العامة.

بجانب عمل أكشاك، ليستفيد بها العمال الراغبين في العمل داخل المشروع بعد الانتهاء منه وافتتاحه، جرى عمل كوبري خارج المشروع، لمساعدة الزوار على الوصول لمتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، إذ يربط بين مدينة نصر، الطريق الدائري، التجمع الخامس، لتقليل الكثافة المرورية بمنطقة السيدة عائشة، وفقا للمصدر المسؤول.

أما بالنسبة لمنطقة سور مجرى العيون وما يتم فيها، بدأت أعمال الحفر والتكريك، وتم الانتهاء من رسم الخطة المفترض تنفيذها خلال المرحلة الأولى، ومساحتها 16 فدانا، وتتضمن مسارح مفتوحة، سينما، مطاعم، مول تجارى، بازارات، وذلك بطراز معماري تراثي، يليق بالطبيعة التراثية والتاريخية لمنطقة مصر القديمة.

وتابع أنّه جرى نقل الباعة من أمام سور مجرى العيون إلى مدينة بدر، مدينة الروبيكي، حي الأسمرات، موضحا أنّ أساس مشروع تطوير منطقة مصر القديمة، هو ربط عين الصيرة، بسور مجرى العيون، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.

وأكد وجود خطة لتطوير منطقة الحسين، وتطوير الطراز الإسلامي دون إزالات، ولكن من خلال أعمال الترميم، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بحيرة عين الصيرة ومنطقة سور مجرى العيون.