أسعار الذهب اليوم السبت: استقرار بعد ارتفاعات الأسبوع الأخير من 2020

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، في البورصات العالمية وأسواق المال، حيث سجل سعر الذهب خلال بدء التعاملات اليوم 846.47 جنيه لعيار 21 والذي يعد الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق المصرية، نظرًا لكثرة أشكاله وتميزها.

كما سجل عيار 24 مبلغ 967.37 جنيه للجرام الواحد، حيث يعد هذا العيار الأكثر سعرًا في الأسواق نظرًا لزيادة كميات الذهب به وانخفاض نسبة النحاس.

أما عيار 18 فقد سجل 725.54 جنيه للجرام الواحد، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6,772 جنيه.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية الدكتور وصفي واصف، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال عام 2021، في ظل كثرة الأمصال الخاصة بفيروس كورونا وعدم التأكد من مدى فاعليتها، ما يدفع المواطنين ورجال الأعمال إلى الذهب لحفظ أموالهم وبيعه حال ارتفاع أسعاره بشكل كبير ليحققوا مكاسب كبيرة من شراءه بسعر رخيص، ثم بيعه بسعر غالٍ.

ويعد الذهب من أكثر الطرق أمانًا لحفظ المدخرات، خاصة مع عدم انخفاض سعره وارتفاعه بشكل دوري، ما يحقق مكاسب لمقتنيه.

كما توقع «وصفي» أن يشهد العام الجديد 2021 طفرة في مبيعات الذهب، ونفاذه إلى الأسواق الخارجية في ظروف إيجابية لصناعة الذهب، ورواجه محليًا وعالميًا، نتيجة للإقبال عليه كوعاء آمن للإدخار في ظل جائحة كورونا، وتطور صناعة الذهب في مصر، ومنافسته للمنتجات الإيطالية.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي والأخير في عام 2020 وصل إلى 26 جنيهًا، وذلك في ظل تذبذب أسعار صرف الدولار والذي يعتبره عدد كبير من الاشخاص وسيلة جيدة لحفظ الأموال، ولكن خلال الفترة الحالية تعرض الدولار لضغوطات كبيرة بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين على إجراءات أكبر للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، ما دعم ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا.