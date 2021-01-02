أسعار الذهب اليوم السبت 2-1-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 يناير استقرارًا في بداية التعاملات اليومية وذلك بعد أن سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في كل الأعيرة صباح أمس بالتزامن مع بداية العام الجديد 2021، وذلك بمقدار 2 لـ 3 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وكذا أسعار الجنيه الذهب في محلات الصاغة، وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 943 و945 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بين 825 و827 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6600 و6616 جنيهًا.

بدء تطبيق دمغ الذهب بالليزر بدلا من القلم

بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي، أعلن منذ أيام قليلة اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الموازين والدمغة بدء تطبيق دمغ الذهب بالليزر والتخلي عن الشكل التقليدي المتبع في هذا الشأن والذي كان يؤثر بشكل أو بأخر على صناعة المعدن الأصفر.

ونوه «منتصر»، إلى طريقة الدمغ الجديدة والتي تتمّ على النحو التالي: «دمغة الليزر تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتاجر له أن يقدم مشغولاته، ونحن من ندمغها له بالسيستم الذي يتناسب مع المصلحة طبقا لقوانينها».

وصرح رئيس مصلحة الموازين والدمغة خلال مداخلة على فضائية «Dmc»، بأنَّ فكرة دمغ الذهب بالليزر ما هي إلا مشروع قومي لرقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل مصر .

وجاءت فكرة دمغة الذهب بالطريقة الحديثة بهدف الحفاظ على شكل المشغول وجماله، إذ أنه كان قديمًا يتمّ دمغ المصوغات بالدمغة القديمة وقلم الدمغة الموجود على كل مشغول، وأن قلم الدمغة طبقاً للمشاكل القديمة يؤثر على المشغولات، وفقا لـ«منتصر».

وفرق رئيس مصلحة الموازين والدمغة بين الدمغة القديمة والليزر، قائلًا: «الدمغة الحكومية القديمة السليمة مثلها مثل الجديدة بالليزر ولا يوجد أي فرق بينهما، والفرق الوحيد الموجود بينهما هو أن هذه الدمغة بالقلم والأخرى بالليزر».

أسواق المال والذهب

واتجهت أسعار الذهب، الخميس الماضي، لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، رغم تعرض المعدن الأصفر لضغوط من جرّاء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي.

الذهب الذي يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم، استفاد هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف إثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وكان قد شهد المعدن الأصفر في مصر نهاية التعاملات المسائية أمس استقرار لليوم الثاني، وذلك بالتزامن مع آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوعية وأسواق المال، حيث استقرت أسعار الذهب عالميًا ومحليا، إذ سجلت نفس القيمة السعرية التي سجلتها منذ صباح أول أمس.