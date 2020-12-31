استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الذهب في نهاية المعاملات اليومية بالبورصات العالمية وأسواق المال، حيث سجلت نفس القيمة التي سجلتها في الصباح، وذلك بعد أن شهدت أمس ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات في الجرام.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، من عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرار في نهاية اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 941 و943 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 823 و825 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 705 و707 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى 6 آلاف و600 جنيه.